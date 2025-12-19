Oferta navideña
Organizan una Jornada de ‘Puertas abiertas’ en el Espacio de Creación Joven de Moraleja
Las instalaciones ofrecen mañana sábado varias actividades de creatividad, ocio y diversión
El Espacio de Creación Joven de Moraleja ha organizado una Jornada de Puertas Abiertas para el sábado 20 de diciembre. Tendrá lugar a partir de las cinco de la tarde y los jóvenes podrá disfrutar con videojuegos, K-Pop y una gran variedad de talleres de distintas temáticas.
Estas actividades se suman a las organizadas por el ayuntamiento con talleres navideños que se desarrollarán durante los días 23, 29 y 30 de diciembre y que irán dirigidos a los niños y niñas. Estos talleres se desarrollarán en la Nave del Trigo de 10.00 a 12.30 horas. En concreto, el día 23 habrá manualidades de decoración navideña, el día 29 torneos de juegos de mesa y puzzles y el día 30 se llevará a cabo la elaboración y creación de un cotillón para Nochevieja. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa en la casa de la cultura. Este programa del ayuntamiento trata de ofertar alternativa de ocio para los más jóvenes en estas fiestas navideñas.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria