Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Oferta navideña

Organizan una Jornada de ‘Puertas abiertas’ en el Espacio de Creación Joven de Moraleja

Las instalaciones ofrecen mañana sábado varias actividades de creatividad, ocio y diversión

Una actividad en el Espacio de Creación Joven de Moraleja.

Una actividad en el Espacio de Creación Joven de Moraleja. / CEDIDA

Nieves Agut

El Espacio de Creación Joven de Moraleja ha organizado una Jornada de Puertas Abiertas para el sábado 20 de diciembre. Tendrá lugar a partir de las cinco de la tarde y los jóvenes podrá disfrutar con videojuegos, K-Pop y una gran variedad de talleres de distintas temáticas.

Estas actividades se suman a las organizadas por el ayuntamiento con talleres navideños que se desarrollarán durante los días 23, 29 y 30 de diciembre y que irán dirigidos a los niños y niñas. Estos talleres se desarrollarán en la Nave del Trigo de 10.00 a 12.30 horas. En concreto, el día 23 habrá manualidades de decoración navideña, el día 29 torneos de juegos de mesa y puzzles y el día 30 se llevará a cabo la elaboración y creación de un cotillón para Nochevieja. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa en la casa de la cultura. Este programa del ayuntamiento trata de ofertar alternativa de ocio para los más jóvenes en estas fiestas navideñas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents