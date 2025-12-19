La XVIII Marcha BTT Medina Cauria de Coria abre el plazo de las inscripciones

La XVIII Marcha BTT Medina Cauria 2026 que organiza el Club Ciclista Cauriense en colaboración con el ayuntamiento, se celebrará el 25 de enero y ya se ha abierto el plazo para realizar las inscripciones hasta el 15 de enero. Este evento deportivo reúne a ciclistas de todas las edades y niveles para disfrutar de naturaleza, deporte y compañía de amigos y familiares.

Los aficionados al mountain-bike podrán realizar un recorrido que transcurrirá por el impresionante entorno de Coria y del Valle del Alagón. Combina deporte, aventura y naturaleza y cada año, cientos de ciclistas se dan cita en esta actividad. La entrega de dorsales y bolsa conmemorativa se realizará en el Restaurante Hotel Montesol (junto al Puente de Hierro) de 8.00 a 9.00 horas.