Cuentas municipales
El Ayuntamiento de Morcillo aprueba casi 417.000 euros para el presupuesto de 2026
El ayuntamiento da luz verde a los ingresos y gastos y destina una partida de 119.000 euros para Personal
El Ayuntamiento de Morcillo ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 416.997,89 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 80.500 en impuestos directos; otros 1.000 en indirectos; 68.893,81 en tasas y otros ingresos, 155.155 en transferencias corrientes, 51.649,08 en ingresos patrimoniales y 59.800 en transferencias de capital. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 118.173,52 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 170.584, gastos financieros con 500, transferencias corrientes 66.100 y para inversiones reales se destinarán 61.000 euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 640,37.
Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario de 1 Secretario-Interventor; laboral fijo 1 Auxiliar Administrativo; laboral eventual con 8 y el cargo de alcaldía con dedicación parcial.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria
- Un concurso otorga premios a los mejores escaparates navideños en Moraleja