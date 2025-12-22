El Ayuntamiento de Morcillo aprueba casi 417.000 euros para el presupuesto de 2026

El Ayuntamiento de Morcillo ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 416.997,89 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 80.500 en impuestos directos; otros 1.000 en indirectos; 68.893,81 en tasas y otros ingresos, 155.155 en transferencias corrientes, 51.649,08 en ingresos patrimoniales y 59.800 en transferencias de capital. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 118.173,52 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 170.584, gastos financieros con 500, transferencias corrientes 66.100 y para inversiones reales se destinarán 61.000 euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 640,37.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario de 1 Secretario-Interventor; laboral fijo 1 Auxiliar Administrativo; laboral eventual con 8 y el cargo de alcaldía con dedicación parcial.