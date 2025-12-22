Una campaña comercial repartirá 14.000 euros y 70.000 'rascas' en Moraleja

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata pone en marcha esta Navidad la campaña promocional ‘Rasca y Gana Navideño’, una iniciativa destinada a incentivar las compras en el comercio local de Moraleja y la Sierra de Gata. Para ello se repartirán 14.000 euros en premios directos entre los consumidores y más de 70.000 'rascas'.

A través de esta campaña, los clientes que realicen sus compras en los establecimientos participantes recibirán un rasca con el que podrán obtener premios de 5, 10, 25 o 50 euros, canjeables en el mismo establecimiento donde se haya realizado la compra, ya sea en ese mismo momento o en compra posterior. Los premios podrán utilizarse hasta el 7 de enero de 2026. Se desarrolla bajo el lema ‘Tus compras aquí te dan más’.