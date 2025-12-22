Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Hasta el 7 de enero

Una campaña comercial repartirá 14.000 euros y 70.000 'rascas' en Moraleja

Organiza la Asociación de Empresarios Rivera de Gata para dar mayor dinamismo a las compras en negocios del municipio

Una actividad de animación, en una campaña comercial anterior.

Una actividad de animación, en una campaña comercial anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata pone en marcha esta Navidad la campaña promocional ‘Rasca y Gana Navideño’, una iniciativa destinada a incentivar las compras en el comercio local de Moraleja y la Sierra de Gata. Para ello se repartirán 14.000 euros en premios directos entre los consumidores y más de 70.000 'rascas'.

A través de esta campaña, los clientes que realicen sus compras en los establecimientos participantes recibirán un rasca con el que podrán obtener premios de 5, 10, 25 o 50 euros, canjeables en el mismo establecimiento donde se haya realizado la compra, ya sea en ese mismo momento o en compra posterior. Los premios podrán utilizarse hasta el 7 de enero de 2026. Se desarrolla bajo el lema ‘Tus compras aquí te dan más’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents