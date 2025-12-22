Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Hasta el 7 de enero

Más de cien belenes dan vida navideña al casco histórico y entorno de Coria

El público puede ver una amplia muestra a través de las ventanas de viviendas que se ubican en el entorno de la histórica muralla

Uno de los belenes más amplios se encuentra muy próximo a la plaza de San Pedro.

Uno de los belenes más amplios se encuentra muy próximo a la plaza de San Pedro. / N. A.

Nieves Agut

En torno a 150 belenistas han abierto las ventanas de sus casas y escaparates en Coria para exhibir sus belenes, elaborados con una gran variedad de materiales y estilos. Una exposición impulsada por la Asociación Intramuros, en colaboración con el ayuntamiento, y que es una de las actividades navideñas más esperadas por vecinos y visitantes. En esta edición, la muestra incorpora como novedad su expansión hacia la avenida principal de la ciudad, reforzando así su presencia fuera del Casco Histórico y siguiendo la estela del encendido navideño. Los montajes pueden contemplarse desde el exterior, lo que garantiza un recorrido cómodo, accesible y seguro para todos los públicos.

La Ruta de Belenes permanecerá hasta el 7 de enero ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad cauriense. Desde el Departamento de Turismo señalan que, a lo largo de estos días, los vecinos pueden incorporarse de manera espontánea a la iniciativa y que, para facilitar la identificación de las viviendas participantes, cada casa mostrará una estrella navideña que actuará como distintivo y guiará a los visitantes en el itinerario belenista. La Oficina de Turismo dispone de un plano del recorrido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents