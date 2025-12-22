'Esperando la suerte'
Coria vive con expectación el sorteo de Navidad deseando repetir premios de años anteriores
En una ocasión repartió diez décimos premiados con 'El Gordo', entre otros premios
La ciudad de Coria que, en más de una ocasión ha sido agraciada con importantes premios de la lotería de Navidad, sigue con expectación el sorteo. En años anteriores, concretamente en 2024, fue agraciada con premios incluyendo un número que repartió 100 euros por décimo. Hace años también repartió cuatro millones de euros en diez décimos premiados con ‘El Gordo’.
Premios que han tenido como escenarios distintas administraciones, una de las más agraciadas, la administración de Lotería Pulido que se encuentra en avenida Sierra de Gata, 21.
