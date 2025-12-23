El Ayuntamiento de Coria comenzará el asfaltado de calles en enero

El Ayuntamiento de Coria comenzará, en el mes de enero, los trabajos de asfaltado correspondientes al Lote 3 del plan de pavimentación de vías públicas titulado ‘Pavimentaciones y asfaltados en la ciudad de Coria en 3 lotes’. Las actuaciones de asfaltado se llevarán a cabo en las siguientes vías públicas: Mercedes Carbo, Donoso Cortés, Hermanos López Hidalgo, Perú, Casillas de Coria, Hoyos, Ceclavín, Puente Nuevo, Río Árrago, Río Alagón, Carretera Puente Nuevo, Calle Ancha del Carmen, Carretera Puente de Hierro, Calle Mezquita y plaza Huélaga , además de la calle Cerezo, en Puebla de Argeme.

Estos trabajos, ejecutados por la empresa Mefiex S.A., contarán con un presupuesto de 168.600,52 euros. Estas obras tienen como principal objetivo la mejora y renovación del pavimento en distintas vías urbanas, así como la ejecución de obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor seguridad para peatones y conductores.

Con la puesta en marcha de este proyecto de asfaltado, el Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su compromiso con el mantenimiento y la mejora de la ciudad, atendiendo a las necesidades de los vecinos. De hecho, en este año 2025 ya se ha actuado en numerosas calles y avenidas.