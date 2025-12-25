Adesval realza el impulso rural logrado en la comarca del Valle del Alagón en este 2025

El año 2025 ha marcado un hito en la trayectoria de Adesval, que ha cerrado su quinto programa de desarrollo rural Leader consolidando su papel como motor de dinamización social, económico y territorial en la comarca del Valle del Alagón. Un ejercicio especialmente simbólico, coincidente con la conmemoración del 30 aniversario de la entidad, que se celebró en 2024 y culminó con una gala institucional en Coria, en la que se reconoció el trabajo de 27 entidades y empresas del territorio ante más de 200 asistentes.

Entre las principales líneas de actuación del año destaca la recuperación de eventos como Primavera en la Dehesa, que volvió a celebrarse tras años de parón. Esta edición especial se desarrolló durante cinco fines de semana de mayo, con 13 actividades en 15 localidades y la participación de 2.500 personas. El programa, diseñado en torno a la población infantil y joven y a los poblados de colonización, recorrió toda la comarca con propuestas culturales, patrimoniales y turísticas como festivales de folklore, concursos artísticos, jornadas de patrimonio, astroturismo, senderismo o promoción de espacios naturales. Este proyecto es un programa de participación y gobernanza de todos los sectores de la comarca.