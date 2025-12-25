Dos bandas de música actuarán este sábado en Alagón del Río

La parroquia del Espíritu Santo de Alagón del Río será el escenario de un encuentro de bandas de música que se celebrará el sábado 27 de diciembre a las siete de la tarde. Este concierto, promovido por la Diputación Provincial de Cáceres, contará con la Banda Municipal de Música dirigida por José Ángel Sánchez Fernández, y con la Banda Municipal de Navalmoral de la Mata conducida por Javier Fernández Trueba.

Ambas agrupaciones promueven la música y actúan en distintos pueblos y ciudades durante el año para amenizar eventos, festivales y fiestas locales. Entre sus fines principales están dar a conocer la música que se crea en sus respectivos municipios con el propósito de llevar esa música allá donde van. En ambos casos cuentan con una intensa trayectoria profesional con integrantes que en muchos de los casos salen de las escuelas municipales de música y actúan tanto en Extremadura como fuera.