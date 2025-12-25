Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ubicado en el centro de salud

Coria presta atención integral a víctimas de violencia de género

El equipo multidisciplinar cuenta con profesionales para atender las necesidades psicológicas, jurídicas y sociales de las mujeres

Acto por el Día Internacional Eliminación Violencia Género en Coria, este año.

Acto por el Día Internacional Eliminación Violencia Género en Coria, este año. / CEDIDA

Nieves Agut

La ciudad cauriense cuenta con un equipo multidisciplinar preparado para atender las necesidades psicológicas, jurídicas y sociales de mujeres que sufren violencia de género. Entre los recursos disponibles está el Punto de Atención Psicológica Especializada con una psicóloga que presta apoyo emocional y terapéutico a las víctimas, en el Centro de Salud de Coria.

A esto se suma la Atención Social Integral para lo cual se cuenta con una trabajadora social que también forma parte del equipo de atención a víctimas, orientando sobre los recursos sociales, ayudas disponibles y acompañamiento. Igualmente, se ofrece seguridad y protección con dos agentes de la Guardia Civil, especializados en la atención a víctimas y seguimiento de casos, y otros dos policías locales.

