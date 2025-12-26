Con fondos europeos
Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
Este nuevo espacio se construirá con una inversión de 300.000 euros. Se ubicará en un edificio que el ayuntamiento adquirió
El municipio de Calzadilla contará con un ‘Centro de Interpretación de la Dehesa y el Toro’, enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón. Este proyecto cuenta con una inversión de casi 300.000 euros de fondos europeos, destinados a la obra civil del edificio como a la musealización de las instalaciones.
El Centro se ubicará en la calle Mayor, número 26, en un inmueble que el ayuntamiento adquirió por 30.000 euros. Además, estas instalaciones contarán con un técnico que se encargará de dinamizar y gestionar el espacio. «Supone un paso más en el avance y la diversificación del turismo rural en nuestro municipio, poniendo en valor dos elementos socioeconómicos clave como son la dehesa y el toro», manifestó el alcalde, Alejandro Madejón.
