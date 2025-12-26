Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Con fondos europeos

Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro

Este nuevo espacio se construirá con una inversión de 300.000 euros. Se ubicará en un edificio que el ayuntamiento adquirió

Inmueble en el que se ubicará en centro de interpretación.

Inmueble en el que se ubicará en centro de interpretación. / CEDIDA

Nieves Agut

El municipio de Calzadilla contará con un ‘Centro de Interpretación de la Dehesa y el Toro’, enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón. Este proyecto cuenta con una inversión de casi 300.000 euros de fondos europeos, destinados a la obra civil del edificio como a la musealización de las instalaciones.

El Centro se ubicará en la calle Mayor, número 26, en un inmueble que el ayuntamiento adquirió por 30.000 euros. Además, estas instalaciones contarán con un técnico que se encargará de dinamizar y gestionar el espacio. «Supone un paso más en el avance y la diversificación del turismo rural en nuestro municipio, poniendo en valor dos elementos socioeconómicos clave como son la dehesa y el toro», manifestó el alcalde, Alejandro Madejón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents