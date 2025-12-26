El Mercado Gastronómico Navideño de Coria abre sus puertas hoy viernes hasta el domingo

Coria celebrará del 26 al 28 de diciembre su tradicional Mercado Navideño, que tendrá lugar en la plaza de la Solidaridad y abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 12.00 a 22.00 horas. Los vecinos y visitantes podrán pasear entre las casetas de madera decoradas, donde no solo podrán adquirir sus productos de alimentación, sino también degustarlos y disfrutar de un buen vino en un entorno cálido y tradicional. Como novedad, este año se instalará un tiovivo ecológico de madera con asientos voladores, pensado para el disfrute de los más pequeños, que aportará un toque de magia y sostenibilidad al mercado.

Hoy viernes, a las 17.30, arrancará con un pasacalles de Navidad con animadores y un carro musical creando un espectáculo lleno de dinamismo y diversión. Ya por la tarde, a las 20.00 horas tendrá lugar el Espectáculo de zambomba con ‘Almariz’, que ofrecerá una muestra de la tradición flamenca navideña que llenará la plaza de música. El sábado a las 20.00 horas habrá otro pasacalles con personajes navideños y villancicos. Finalmente, el domingo a las 17.00 horas se celebrará un Taller de Manualidades y Cartero Real, donde los niños podrán crear sus propias manualidades y entregar sus cartas para los Reyes Magos.