Recogida selectiva de residuos
Portaje comienza las obras para la construcción de un Punto Limpio
El nuevo servicio se ubicará en una parcela que ha adquirido el ayuntamiento
El Ayuntamiento de Portaje ha iniciado las obras para la construcción de un Punto Limpio que se ubicará sobre una parcela adquirida recientemente por el consistorio. Dicho terreno se ubica a las afueras de la localidad, junto a la calle Zaurdita. Este proyecto tiene como fin la recogida selectiva de residuos domésticos con el fin de mejorar la gestión de estos en el municipio.
La parcela cuenta con una superficie total de 986 metros cuadrados, de los que 246 metros se dedicarán al punto limpio. Este será cerrado y con acceso controlado, con solera de hormigón armado, zona de almacenamiento parcialmente cubierta, señalización y sistema de videovigilancia.
Para favorecer la carga de vertidos voluminosos a los contenedores se creará una plataforma para el acceso con vehículos particulares. Desde el ayuntamiento se manifestó que el buen uso de este servicio «es responsabilidad de todos y con estas medidas evitamos conductas incívicas».
