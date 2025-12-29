Firma escrituras
Moraleja adquiere 13.500 metros de suelo para una plaza de toros
El terreno se ubica junto al parque fluvial y el ferial y la nueva infraestructura permitirá celebrar festejos mayores y otros eventos
El Ayuntamiento Moraleja ha llevado a cabo, recientemente, la firma de las escrituras de compra de un terreno de 13.500 metros cuadrados en total donde se ubicará una plaza de toros y que se encuentra junto al Parque Fluvial Feliciano Vegas. De esta manera, según afirmó el alcalde, Julio César Herrero, «se continúa incrementando el patrimonio municipal».
El alcalde resaltó que con esta adquisición crece el espacio disponible en la zona de ocio de Moraleja, donde se ubica el Ferial, el Parque Fluvial Feliciano Vegas a lo que se suma ahora este terreno. Tras este trámite, en próximos días el ayuntamiento encargará el proyecto de la plaza de Toros, un espacio que «permitirá celebrar festejos mayores y otros actos como conciertos y eventos deportivos», destacó Julio César Herrero.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria
- Un concurso otorga premios a los mejores escaparates navideños en Moraleja
- Coria vive con expectación el sorteo de Navidad deseando repetir premios de años anteriores