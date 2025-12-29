Moraleja adquiere 13.500 metros de suelo para una plaza de toros

El Ayuntamiento Moraleja ha llevado a cabo, recientemente, la firma de las escrituras de compra de un terreno de 13.500 metros cuadrados en total donde se ubicará una plaza de toros y que se encuentra junto al Parque Fluvial Feliciano Vegas. De esta manera, según afirmó el alcalde, Julio César Herrero, «se continúa incrementando el patrimonio municipal».

El alcalde resaltó que con esta adquisición crece el espacio disponible en la zona de ocio de Moraleja, donde se ubica el Ferial, el Parque Fluvial Feliciano Vegas a lo que se suma ahora este terreno. Tras este trámite, en próximos días el ayuntamiento encargará el proyecto de la plaza de Toros, un espacio que «permitirá celebrar festejos mayores y otros actos como conciertos y eventos deportivos», destacó Julio César Herrero.