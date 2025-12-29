Portaje celebra su III Matanza 'Portajera' los días 17 y 19 de enero

El Ayuntamiento de Portaje ha organizado la III edición de la Matanza Portajera, donde el público podrá disfrutar de mercadillos de artesanía y diversos productos, comida casera y un Festival de Folklore. Dentro de la programación, además, se celebrará la III Ruta Senderista ‘De la dehesa a la mesa’ que se celebrará el 17 de enero, actividad complementaria durante la cual los participantes podrán conocer de cerca el entorno de la naturaleza.

El precio de la inscripción es de 10 euros que incluye desayuno, comida y regalos. A las ocho de la mañana tendrá lugar recepción de participantes y a las neuve la salida hacia la dehesa. El punto de encuentro será es la nave municipal. A las diez tendrá lugar el despiece del cerdo, a las 14.30 la comida y a las 16.00 será el festival con las actuaciones del grupo local Las Serranas; la Rondeña, de Villamiel y El Madroño, de Valdencín. El día 19 a las 20.30 horas será el encendido de hoguera.