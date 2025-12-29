La San Silvestre de Coria supera los 400 corredores y celebra con éxito su XXVIII edición

La San Silvestre de Coria volvió a unir un año más deporte, fiesta y solidaridad, y lo hizo sumando más de 400 participantes en la carrera con un total de 30 categorías que llenaron de color las avenidas principales de la ciudad. La prueba se desarrolló en una mañana en la que la lluvia respetó el transcurso del evento, permitiendo que corredores de todas las edades y público asistente pudieran disfrutar plenamente de la jornada en un ambiente marcado por la convivencia y el deporte.

Los ganadores en absolutos fueron los atletas caurienses, Mario Valiente, en categoría masculina, y Aurora Vaquero, en categoría femenina, que se impusieron con autoridad en un recorrido animado por numerosos vecinos durante todo el trayecto. Bajo el lema ‘Solidaridad, disfraces y diversión’, esta edición volvió a tener un marcado carácter solidario, apoyando la Campaña de Recogida de Juguetes ‘Un juguete, un dorsal, promovida por Protección Civil y la Asociación Cultural Peña ‘La Geta’, entidades que colaboran en la organización junto a la concejalía de Deportes. Los participantes pudieron colaborar donando un juguete en el momento de la recogida del dorsal, contribuyendo así a que ningún niño se quede sin regalo estas fiestas.