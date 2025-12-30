Coria ofrece una Nochevieja infantil mañana con 'Super Mario Bros'

El Ayuntamiento de Coria celebrará el miércoles 31 de diciembre la Nochevieja Infantil 2025, un evento ya consolidado dentro de la programación navideña y dirigido especialmente a los más pequeños. La cita tendrá lugar a las 11.30 horas en la plaza de San Pedro, que se convertirá en un escenario lleno de fantasía y diversión con la temática ‘El Mundo Mágico de SúperMario Bros’.

Con esta propuesta, el ayuntamiento apuesta un año más por ofrecer una alternativa de celebración adaptada al público infantil, permitiendo que los niños puedan vivir su propia Nochevieja en un entorno seguro, lúdico y familiar compartiendo ilusión. La Nochevieja Infantil se ha convertido en una tradición muy esperada dentro de las fiestas navideñas de Coria. Desde el ayuntamiento, a través de la concejalía de Festejos, se invita a vecinos y visitantes a participar en esta actividad y a disfrutar de una mañana especial que pondrá el broche final al año.