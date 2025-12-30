Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XXIX edición

El festival internacional de guitarra de Coria otorgará 5.000 euros al ganador en senior

Este certamen se celebrará en el mes de agosto de 2026 y constará de semifinales y de una final en dos categorías

Un participante, durante su actuación en Coria, en una edición anterior.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha convocado las bases que regirán la participación en el XXIX Concurso Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’ 2026. Podrán ser beneficiarios de estos premios los alumnos inscritos en el festival.

Habrá un concurso junior que se celebrará el viernes 7 de agosto de 2026 y un concurso senior que contará con una prueba eliminatoria. El 6 y 7 de agosto serán las semifinales y el 8 de agosto habrá una final. El concurso contará con dos categorías: Junior y Senior. Los concursantes interpretarán una obra a elegir entre las que determinará la organización y, además, podrán interpretar otra de libre elección. Se concederán varios premios. El ganador en senior recibirá 5.000 euros, mientras que en junior será de 500 euros.

