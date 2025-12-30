La lucha contra la despoblación ha sido un eje central del trabajo de Adesval en 2025

El impulso a la juventud y la lucha contra la despoblación han sido ejes transversales del trabajo de la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) en 2025. Así lo ha expuesto la asociación en una nota en la que hace balance de las distintas actividades y eventos celebrados en este año que acaba. De esta manera, destaca iniciativas como el I Concurso Gastronómico del Valle del Alagón, la I Jornada del Talento Joven y la Cultura, la recuperación de concursos infantiles de literatura y pintura, así como el refuerzo de la feria de emprendimiento, empleo y formación profesional. Todo ello acompañado de una intensa labor de difusión en redes sociales.

En el ámbito de la cooperación, Adesval ha participado en proyectos estratégicos como Smart Rural Living, orientado a la transformación social, económica y digital del territorio; Semtayr, centrado en la mejora de la experiencia peregrina del Camino Mozárabe; o el proyecto de senderos naturales accesibles, que ha facilitado el acceso autónomo a la naturaleza a personas con discapacidad en seis itinerarios de la comarca. Además, durante este año se han finalizado los trabajos de diagnóstico para la futura adhesión del territorio al modelo de Destino Turístico Inteligente y especial relevancia ha adquirido la consolidación de Lider-Esas Valle del Alagón que agrupa a 77 empresarias de la comarca.