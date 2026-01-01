Desarrollo comarca
Adesval hace un balance positivo en lo económico
El colectivo certifica 4,26 millones de euros que canaliza a través de 306 expedientes en el Valle del Alagón
La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) ha hecho balance económico del programa Leader 2014-2023 que, según detalla en una nota, «refleja una ayuda certificada de más de 4,26 millones de euros». Esta cuantía según informó la asociación, está canalizada a través de 306 expedientes, a los que se suman 32 proyectos propios del grupo. Además, añade que esto se ha realizado mediante nueve convocatorias de ayudas que han puesto a disposición de empresarios y emprendedores 6,2 millones de euros. El impacto en el empleo supera las 700 ocupaciones, entre empleos creados y consolidados.
El ejercicio se completa con una intensa labor de promoción territorial y formación, destacando la superación de las 400.000 visualizaciones en redes sociales y la realización de 62 cursos de competencias digitales en 18 localidades, con la participación de 700 personas.
