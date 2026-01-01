Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adesval hace un balance positivo en lo económico

El colectivo certifica 4,26 millones de euros que canaliza a través de 306 expedientes en el Valle del Alagón

Primavera en la dehesa, uno de los proyectos estrella de Adesval.

Primavera en la dehesa, uno de los proyectos estrella de Adesval. / CEDIDA

Nieves Agut

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) ha hecho balance económico del programa Leader 2014-2023 que, según detalla en una nota, «refleja una ayuda certificada de más de 4,26 millones de euros». Esta cuantía según informó la asociación, está canalizada a través de 306 expedientes, a los que se suman 32 proyectos propios del grupo. Además, añade que esto se ha realizado mediante nueve convocatorias de ayudas que han puesto a disposición de empresarios y emprendedores 6,2 millones de euros. El impacto en el empleo supera las 700 ocupaciones, entre empleos creados y consolidados.

El ejercicio se completa con una intensa labor de promoción territorial y formación, destacando la superación de las 400.000 visualizaciones en redes sociales y la realización de 62 cursos de competencias digitales en 18 localidades, con la participación de 700 personas.

