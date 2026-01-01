Las asociaciones se sumarán a la Cabalgata de los Reyes Magos de Coria el lunes

La ciudad de Coria se prepara para recibir a Sus Majestades los Reyes de Oriente con la celebración de la tradicional Cabalgata que tendrá lugar el lunes 5 de enero a las 18.00 horas. Partirá desde el instituto Alagón y recorrerá las principales avenidas de la ciudad hasta su llegada a la plaza de la Paz, donde Sus Majestades los Reyes Magos saludarán a todos los niños en una tarde llena de ilusión y magia.

Asimismo, está prevista una recepción a todos los niños en la misma plaza de la Paz, donde los Reyes Magos entregarán regalos y se realizarán fotografías. Como muestra de compromiso con la inclusión, el ayuntamiento cauriense ha organizado una recepción especial para los niños con diversidad funcional, que serán recibidos por Sus Majestades en el consistorio a las 12.00 horas, garantizando así un espacio más accesible y tranquilo para disfrutar de este encuentro tan especial.

Los Reyes Magos irán acompañados durante todo su recorrido con carrozas de asociaciones y colectivos como la Peña Juventud Cauriense, Axpay, colegios Virgen de Argeme, Camilo Hernández, Zurbarán y grupos de familias del Sagrado Corazón y Bomberos del SEPEI de Coria. Desde el ayuntamiento se animó a disfrutar de esta jornada festiva y emotiva.