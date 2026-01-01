Acceso mercado laboral
Doce personas se especializarán en el sector de bar y catering mediante un programa en Moraleja
Recibirán formación durante doce meses y realizarán prácticas en establecimientos de hostelería durante otros seis meses más
El municipio de Moraleja ha puesto en marcha el nuevo programa Escala en la especialidad de ‘Camarero en bar y catering’ con doce alumnos y alumnas. Este programa formativo se desarrollará durante doce meses de formación y otros seis meses de prácticas en establecimientos de la hostelería.
Con este proyecto que se promueve desde la Junta y el ayuntamiento, se sigue apostando por la formación para facilitar el acceso al mercado laboral, ofreciendo una respuesta activa frente al desempleo. El alumnado contará con el apoyo de un equipo técnico durante todo el proceso formativo, garantizando una enseñanza adaptada a las necesidades actuales del sector. Finalmente, desde el consistorio se reafirmó su compromiso con la formación.
