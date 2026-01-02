Historia
Acehúche acoge la muestra ‘Arte y cultura con nombres de mujer’ hasta el 7 de enero
La exposición está compuesta por 12 paneles con biografías de mujeres que han dejado huella en la vida artística y cultural
El Centro de Interpretación del Queso de Cabra y las Carantoñas de Acehúche acoge hasta el 7 de enero la exposición ‘Arte y cultura con nombres de mujer’, incluida en el Circuito de Exposiciones de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y la Red Maraña de la Diputación Provincial de Cáceres.
Esta muestra está compuesta por 12 paneles ilustrados que recorre, a modo de pequeñas biografías y testimonios, el legado de mujeres que han dejado huella en la vida artística y cultural: letras, pensamiento, universidad, teatro, baile, cine, pintura, folclore, desde las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo del XX. Un paseo imprescindible por mujeres que forman parte de la historia. Puede visitarse de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, excepto el día 5.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- Portaje celebra su III Matanza 'Portajera' los días 17 y 19 de enero
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria
- Coria vive con expectación el sorteo de Navidad deseando repetir premios de años anteriores
- Un concurso otorga premios a los mejores escaparates navideños en Moraleja