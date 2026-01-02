Calzadilla crea un Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2026/2029

El Ayuntamiento de Calzadilla ha aprobado, recientemente, el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2026-2029. Su finalidad es conseguir la máxima eficacia con los recursos disponibles. El Plan contempla la inclusión de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las convocatorias oportunas que contengan las normas reguladoras de su concesión.

Abarca las subvenciones que establezca el ayuntamiento en el ámbito de acción social para el impulso de la participación ciudadana, fomento de la natalidad, la estimulación de la vida sociocultural e incentivar la participación en actividades de ocio tales como concursos de carnaval. También ayudas dirigidas a educación con el fomento del rendimiento académico y premiar al alumnado con mejor expediente en primaria, secundaria y otras enseñanzas. También se otorgarán subvenciones para material escolar y libros de texto.