Inversión de 700.000 euros
La glorieta junto a la ITV en Coria estará lista en el primer trimestre de 2026
La nueva infraestructura permitirá acceder con mayor seguridad a servicios como la ITV, centro de transportes y la cooperativa Copal
Las obras que se están llevando a cabo en la glorieta de la Ex-108 junto a la ITV de Coria finalizarán durante el primer trimestre de 2026. Así lo ha dado a conocer la Junta de Extremadura, recientemente, en una nota en la que detalla que los trabajos se centran justo a la altura del punto kilométrico 87’1, y son ejecutados por trabajadores de la empresa Gosadex SL.
Explica además que en este punto existe una intensidad de tráfico muy elevada, se producen incorporaciones de vehículos desde accesos muy concurridos como son el Centro de Transportes y la ITV de Coria, además, la geometría del trazado es poco apropiada para garantizar la seguridad viaria de los vehículos. Las obras consisten en dotar de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de los accesos y mejorar la seguridad en la vía principal. La nueva glorieta mejorará la seguridad vial en un acceso para las instalaciones de los servicios citados anteriormente, así como un nuevo ramal de paso hasta la Cooperativa del Alagón (Copal) y al camino público que linda al norte con unas instalaciones privadas. El presupuesto de esta obra alcanza casi los 700.000 euros. Son financiados con fondos propios de la consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda.
