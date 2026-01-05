El Ayuntamiento de Casillas de Coria aprueba 700.000 euros de presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Casillas de Coria ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 700.092 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 103.500 en impuestos directos; otros 7.000 en indirectos; 76.051,27 en tasas y otros ingresos, 434.040,70 en transferencias corrientes y 79.500 en ingresos patrimoniales. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 257.026,66 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 342.265, gastos financieros con 200, transferencias corrientes 60.900 y para inversiones reales 39.700,34 euros.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario de cargos electos que incluye el teniente de alcalde con dedicación parcial; funcionarios de carrera secretario/interventor y auxiliar administrativo, así como el personal laboral indefinido con 1 Peón de Mantenimiento y el temporal con 17 trabajadores.