Ingresos y gastos
El Ayuntamiento de Casillas de Coria aprueba 700.000 euros de presupuesto para 2026
Para Personal se destinan 257.000 euros y para Inversiones Reales casi 40.000
El Ayuntamiento de Casillas de Coria ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 700.092 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 103.500 en impuestos directos; otros 7.000 en indirectos; 76.051,27 en tasas y otros ingresos, 434.040,70 en transferencias corrientes y 79.500 en ingresos patrimoniales. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 257.026,66 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 342.265, gastos financieros con 200, transferencias corrientes 60.900 y para inversiones reales 39.700,34 euros.
Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario de cargos electos que incluye el teniente de alcalde con dedicación parcial; funcionarios de carrera secretario/interventor y auxiliar administrativo, así como el personal laboral indefinido con 1 Peón de Mantenimiento y el temporal con 17 trabajadores.
