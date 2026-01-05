El plazo para inscribirse en la Marcha BTT de Coria finalizará el día 15 de enero

La XVIII Marcha BTT Medina Cauria 2026 que organiza el Club Ciclista Cauriense, en colaboración con el ayuntamiento, se celebrará el 25 de enero y el plazo para realizar las inscripciones hasta el 15 de enero. Este evento deportivo reúne a ciclistas de todas las edades y niveles para disfrutar de naturaleza mientras se practica deporte.

Los aficionados al mountain-bike podrán realizar un recorrido que transcurrirá por el impresionante entorno de la ciudad de Coria y de la comarca del Valle del Alagón. Combina deporte, aventura y naturaleza y cada año, cientos de ciclistas se dan cita en esta actividad. La entrega de dorsales y bolsa conmemorativa se realizará en el Restaurante Hotel Montesol (junto al Puente de Hierro) desde las 8.00 hasta las 9.00 horas.

En esta edición se han diseñado dos recorridos con diferentes distancias. Por un lado, la distancia corta de 44 kilómetros: Ideal para iniciarse en el mundo de la BTT o para quienes deseen una jornada más ligera, pero igualmente divertida y desafiante. Y, por otro lado, la distancia larga 58 kilómetros. Este recorrido está pensado para los ciclistas más experimentados, con tramos técnicos, ascensos y descensos que pondrán a prueba la resistencia y habilidades del participante sobre la bicicleta.