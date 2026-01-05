De forma definitiva
Portezuelo aprueba la prestación de los servicios energéticos
El ayuntamiento, en sesión plenaria municipal, da el visto bueno a la comunidad ciudadana de energía y la aprobación de estatutos
El Ayuntamiento de Portezuelo, en pleno, ha aprobado de manera definitiva la memoria justificativa para el desarrollo de la actividad de prestación de servicios energéticos, a través de una comunidad ciudadana de energía y la aprobación de estatutos.
Igualmente, se ha acordado aprobar la participación e incorporación de este ayuntamiento como socio fundador de la futura ‘Asociación Comunidad Ciudadana de Energía Portezuelo’, bajo la fórmula jurídica de asociación sin ánimo de lucro. También aprobar la denominación social de la asociación ‘Asociación Comunidad Ciudadana de Energía Portezuelo’ y la aprobación de los estatutos, además de nombrar el representante del ayuntamiento como es el alcalde, Ángel Iglesias Gómez.
