El promotor es el Consorcio Masmedio
Acehúche contará con un Punto Limpio en el paraje Palanquilla
Las instalaciones tienen como fin la recogida selectiva de residuos domésticos para la mejora de la gestión de desechos en el pueblo
La Junta de Extremadura, a través de la dirección general de Sostenibilidad, formula informe de impacto ambiental al proyecto de construcción de punto limpio en Acehúche, y resuelve que no se considera necesario someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario. El promotor es el Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres (Masmedio) y el proyecto consiste en la construcción de un punto limpio para la recogida selectiva de residuos domésticos con el fin de mejorar la gestión de residuos en el municipio. Se construirá un espacio cerrado y acceso controlado, zona de almacenamiento parcialmente cubierta con contenedores de residuos, señalización y vídeo vigilancia en el paraje Palanquilla.
