La Asociación de Veteranos Caurienses participa en una convivencia de fútbol en Ciudad Rodrigo

La Asociación de Veteranos Caurienses de Fútbol ha participado, el 4 de enero, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en la I Convivencia Deportiva de Veteranos de Fútbol para disputar el I Memorial José Manuel Hernández Calamonte. Esta cita lúdica y deportiva contó con la asistencia de los veteranos del Zamora CF, CD Coria, Pizarrales (Salamanca) y Ciudad Rodrigo CF como grupo anfitrión.

Una jornada de convivencia que además sirvió para de rendir un emotivo homenaje reuniendo a cerca de medio centenar de jugadores en una jornada donde la competición deportiva se ha entrelazado con el reconocimiento social y la memoria del club local. Se disputó la gran final por los conjuntos salmantino y el anfitrión del Ciudad Rodrigo CF, más del Zamora CF, que se resolvió con la victoria de los zamoranos tras vencer en un apretado encuentro. Al finalizar, los integrantes de los cuatro conjuntos disfrutaron de una comida de hermandad.