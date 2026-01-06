Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Noche llena de magia

Las calles de Coria se 'iluminan' con su Cabalgata de Reyes

El evento implica a asociaciones y grupos de escolares

Una de las carrozas que formó parte de la comitida de los Reyes Magos.

Una de las carrozas que formó parte de la comitida de los Reyes Magos. / N. A.

Nieves Agut

La Cabalgata de los Reyes Magos de Coria partió ayer desde el instituto Alagón y recorrió las principales avenidas de la ciudad hasta su llegada a la plaza de la Paz, donde Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a todos los niños y asistentes en una tarde llena de sueños, a la que acompañó el buen tiempo, si bien las carrozas desfilaron entre un intenso frío. Los pequeños disfrutaron de la recepción de sus majestades, que entregaron regalos y se fotografiaron con ellos sin dudarlo. Como muestra de compromiso con la inclusión, el ayuntamiento organizó un acto especial para los niños con diversidad funcional, que fueron recibidos por los magos de Oriente en el consistorio. Esto les garantizó un espacio más accesible y tranquilo para disfrutar de un encuentro tan especial.

Los Reyes Magos continuaron su recorrido por diferentes asociaciones y colectivos como la Peña Juventud Cauriense, Axpay, colegio Virgen de Argeme, colegio Camilo Hernández, colegio Zurbarán y familias del Sagrado Corazón, y bomberos del SEPEI de Coria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents