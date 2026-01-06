Noche llena de magia
Las calles de Coria se 'iluminan' con su Cabalgata de Reyes
El evento implica a asociaciones y grupos de escolares
La Cabalgata de los Reyes Magos de Coria partió ayer desde el instituto Alagón y recorrió las principales avenidas de la ciudad hasta su llegada a la plaza de la Paz, donde Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a todos los niños y asistentes en una tarde llena de sueños, a la que acompañó el buen tiempo, si bien las carrozas desfilaron entre un intenso frío. Los pequeños disfrutaron de la recepción de sus majestades, que entregaron regalos y se fotografiaron con ellos sin dudarlo. Como muestra de compromiso con la inclusión, el ayuntamiento organizó un acto especial para los niños con diversidad funcional, que fueron recibidos por los magos de Oriente en el consistorio. Esto les garantizó un espacio más accesible y tranquilo para disfrutar de un encuentro tan especial.
Los Reyes Magos continuaron su recorrido por diferentes asociaciones y colectivos como la Peña Juventud Cauriense, Axpay, colegio Virgen de Argeme, colegio Camilo Hernández, colegio Zurbarán y familias del Sagrado Corazón, y bomberos del SEPEI de Coria.
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- Portaje celebra su III Matanza 'Portajera' los días 17 y 19 de enero
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria
- Doce personas se especializarán en el sector de bar y catering mediante un programa en Moraleja
- Coria vive con expectación el sorteo de Navidad deseando repetir premios de años anteriores
- Un concurso otorga premios a los mejores escaparates navideños en Moraleja