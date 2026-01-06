La Policía Local de Coria advierte del peligro de tirar cenizas en los contenedores o alrededores

La Policía Local de Coria ha recordado a todos los vecinos que «está totalmente prohibido» arrojar rescoldos, cenizas o brasas, ya estén calientes o aparentemente apagadas, dentro de los contenedores de basura o en sus alrededores. Esta conducta, advierten los agentes, supone un grave riesgo de incendio, pone en peligro a las personas, a los bienes públicos y privados, y además puede provocar daños de gran magnitud. Por ello, en un escrito han advertido que estos hechos están expresamente prohibidos y sancionados por la Ordenanza Municipal de Coria, pudiendo conllevar importantes sanciones económicas, además de las responsabilidades correspondientes que pudieran derivarse si se produjeran daños. Finalmente, recalcan que la seguridad es responsabilidad de todos y piden máxima prudencia y civismo. Igualmente, solicitan que «ante cualquier conducta peligrosa, comuníquelo a policía local».

Entre los consejos que se exponen en este aspecto, se recomienda que antes de tirar las brasas o cenizas al contenedor, hay que asegurarse de que están bien apagadas y frías. Además de dejar enfriar las brasas o cenizas al menos 24 horas en un cubo galvanizado o similar, resistente al calor, antes de tirarlas.