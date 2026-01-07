El Ayuntamiento de Coria comienza el programa de senderismo 2026 con una ruta para el día 18

El Ayuntamiento de Coria, a través del departamento de Deportes, ha organizado una nueva actividad en plena naturaleza con la realización de la Ruta ‘Garganta de los Infiernos-Jerte’, una propuesta para disfrutar del entorno natural del Valle del Jerte. Tendrá lugar el domingo 18 de enero y la salida está prevista a las ocho de la mañana desde la Estación de Autobuses. La ruta contará con un recorrido circular de 10,97 kilómetros, con un desnivel acumulado de 516 metros. Se prevé dedicar 4 horas y 19 minutos, alcanzando una altitud máxima de 926 metros y una mínima de 590 metros.

Desde el punto de vista técnico, la ruta presenta una dificultad orientativa media, lo que la hace accesible para senderistas con una condición física media y cierta experiencia en recorridos de montaña. Las inscripciones pueden realizarse mediante vía telefónica 927 50 80 33, por correo electrónico deportescoria@coria.org o en la web https://senderismocoria.blogspot.com. El plazo para apuntarse finaliza el día 15 de enero. El precio de inscripción es de 10 euros para personas no federadas y de 7 euros para federados. Los menores de edad podrán participar siempre que vayan acompañados por un adulto y con la correspondiente autorización.