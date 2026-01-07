Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Coria comienza el programa de senderismo 2026 con una ruta para el día 18

Será por la ‘Garganta de los Infiernos-Jerte’ y consta de un recorrido de 11 kilómetros

Uno de los paisajes naturales de los que podrán disfrutar los senderistas participantes.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria, a través del departamento de Deportes, ha organizado una nueva actividad en plena naturaleza con la realización de la Ruta ‘Garganta de los Infiernos-Jerte’, una propuesta para disfrutar del entorno natural del Valle del Jerte. Tendrá lugar el domingo 18 de enero y la salida está prevista a las ocho de la mañana desde la Estación de Autobuses. La ruta contará con un recorrido circular de 10,97 kilómetros, con un desnivel acumulado de 516 metros. Se prevé dedicar 4 horas y 19 minutos, alcanzando una altitud máxima de 926 metros y una mínima de 590 metros.

Desde el punto de vista técnico, la ruta presenta una dificultad orientativa media, lo que la hace accesible para senderistas con una condición física media y cierta experiencia en recorridos de montaña. Las inscripciones pueden realizarse mediante vía telefónica 927 50 80 33, por correo electrónico deportescoria@coria.org o en la web https://senderismocoria.blogspot.com. El plazo para apuntarse finaliza el día 15 de enero. El precio de inscripción es de 10 euros para personas no federadas y de 7 euros para federados. Los menores de edad podrán participar siempre que vayan acompañados por un adulto y con la correspondiente autorización.

