Cuentas municipales
Calzadilla da el visto bueno a su presupuesto con 1,7 millones para este año 2026
El ayuntamiento aprueba los gastos e ingresos que recogen 350.000 euros para inversiones reales
El Ayuntamiento de Calzadilla ha aprobado el presupuesto general para el ejercicio 2026 y que contemplan unos ingresos y gastos de 1,7 millones de euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 181.300 euros en impuestos directos; otros 140.000 en indirectos; 177.000 en tasas y otros ingresos, 523.644 en transferencias corrientes, 523.916 en ingresos patrimoniales y 24.229 en transferencias de capital.
En lo que se refiere a las partidas de gastos, entre las cuantías más elevadas se reflejan la de personal con 341.710 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 677.630, gastos financieros con 9.874, transferencias corrientes 154.126,90 y para inversiones reales se destinarán 349.863, euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 50 euros. Este presupuesto se ha aprobado de manera definitiva por la corporación municipal que preside el alcalde, Alejandro Madejón.
