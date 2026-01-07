La Sociedad de Pescadores Virgen de la Vega realza la limpieza del río Rivera de Gata en Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja ha impulsado las labores de limpieza de la Rivera de Gata a su paso por el municipio. Unos trabajos que se han conseguido iniciar tras las gestiones del ayuntamiento, a través de una subvención de la Diputación Provincial de Cáceres.

Desde la Sociedad de Pescadores Virgen de la Vega se ha expresado su satisfacción por «hacer de nuestro río una cancha deportiva de pesca preparada para recibir cualquier competición de pesca federativa». «Volvemos a contar en el río con zonas que hace años no se podía pescar, como son las zonas de la curva, las dos zonas del motor y la de las cañas. Además de las ya conocidas encomienda, piscina, Alameda, vicario y puestos hondos. Contando con más de 60 pesquiles», añadieron.