Proyecto en ejecución
La Sociedad de Pescadores Virgen de la Vega realza la limpieza del río Rivera de Gata en Moraleja
La ejecución de estos trabajos se han logrado tras las gestiones del ayuntamiento con una subvención de la diputación de Cáceres
El Ayuntamiento de Moraleja ha impulsado las labores de limpieza de la Rivera de Gata a su paso por el municipio. Unos trabajos que se han conseguido iniciar tras las gestiones del ayuntamiento, a través de una subvención de la Diputación Provincial de Cáceres.
Desde la Sociedad de Pescadores Virgen de la Vega se ha expresado su satisfacción por «hacer de nuestro río una cancha deportiva de pesca preparada para recibir cualquier competición de pesca federativa». «Volvemos a contar en el río con zonas que hace años no se podía pescar, como son las zonas de la curva, las dos zonas del motor y la de las cañas. Además de las ya conocidas encomienda, piscina, Alameda, vicario y puestos hondos. Contando con más de 60 pesquiles», añadieron.
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- Portaje celebra su III Matanza 'Portajera' los días 17 y 19 de enero
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria
- Doce personas se especializarán en el sector de bar y catering mediante un programa en Moraleja
- Un concurso otorga premios a los mejores escaparates navideños en Moraleja
- Coria vive con expectación el sorteo de Navidad deseando repetir premios de años anteriores