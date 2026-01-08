Infraestructuras
Licitan las obras de rehabilitación de la nueva comisaría en Moraleja
El presupuesto base es de 402.000 euros y el periodo de ejecución de 11 meses. El plazo para presentar ofertas acaba el 2 de febrero
El Ayuntamiento de Moraleja ha abierto el proceso de licitación con un presupuesto base que asciende a 402.196,48 euros más el IVA para la rehabilitación de las dependencias municipales para la nueva comisaría de la Policía Local que irá en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, en avenida Pureza Canelo. Los fondos proceden de la Diputación Provincial de Cáceres.
El plazo de las empresas para presentar las propuestas finalizará el 2 de febrero a las doce de la noche a través de la Plataforma de Contratación. El criterio será el precio más bajo. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades del servicio. Una vez adjudicadas las obras, el periodo para su ejecución es de 11 meses.
