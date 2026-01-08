Exposición
Las pinturas al óleo de Daniel Sutt pueden verse todo el mes de enero en Coria
Los trabajos de este artista placentino se muestran en el Patio de Cristal del Ayuntamiento de Coria. Están hasta el día 30 de enero
Hasta el 30 de enero puede visitarse la exposición del artista Daniel Sutt (Plasencia, 1996) con el título ‘Estudio de paisajes: del dibujo al óleo’, en el Patio de Cristal del Ayuntamiento de Coria. La muestra refleja el lenguaje esencial de la pintura a través de un diálogo entre el boceto y la obra al óleo. Reúnen una selección de trabajos que transitan entre la inmediatez del apunte gráfico y la profundidad del color, proponiendo una reflexión sobre el acto de mirar y el proceso de creación pictórica.
Sutt , licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, deja momentáneamente su inclinación por los materiales experimentales y contemporáneos para centrarse en el paisaje como espacio de observación e introspección. Los bocetos, realizados en grafito y tinta sobre papel, capturan fragmentos del instante, registros del aire y de la luz, mientras que las pinturas al óleo transforman esa observación inicial en memoria y evocación. Las referencias al impresionismo se entrelazan con una sensibilidad contemporánea que reinterpreta la naturaleza no desde la copia, sino desde la experiencia. A través de esta dualidad entre dibujo y pintura, el artista propone una meditación sobre la capacidad de la pintura para convertir lo visible en conocimiento poético.
