Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VenezuelaAeródromo de CáceresHotel HiltonEnergía hidráulicaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Petición al ayuntamiento

Solicitan un plan sobre inclusión y accesibilidad en Villanueva de la Sierra

Somos Cáceres destaca que la Inteligencia Artificial tiene un papel crucial en el ámbito del Urbanismo

Juan Manuel Mariscal, secretario de Política Municipal.

Juan Manuel Mariscal, secretario de Política Municipal. / CEDIDA

Nieves Agut

La agrupación local de Somos Cáceres en Villanueva de la Sierra ha solicitado al gobierno municipal del PSOE un nuevo plan de accesibilidad e inclusión. Juan Manuel Mariscal, secretario de Política Municipal, explicó que este plan también debe de poner el foco en las nuevas tecnologías, puesto que la Inteligencia Artificial (IA) tiene un papel crucial en el urbanismo y la accesibilidad.

«Queremos seguir avanzando en accesibilidad y por ello proponemos un plan que suponga un avance significativo en la promoción de una localidad más accesible, igualitaria e inclusiva que responda a las necesidades reales de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables». Desde Somos Cáceres los pilares de este proyecto serán los objetivos de desarrollo sostenible, la legislación y los derechos de las personas con discapacidad y una serie de medidas transversales «para seguir consiguiendo una Villanueva de la Sierra para todas las personas», subrayó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents