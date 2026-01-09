Los días 3 y 4 de febrero
Los escopeteros que participen en los actos de San Blas de Moraleja deberán inscribirse
El plazo acaba el día 16 de enero y es imprescindible contar con autorización por parte de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Coria
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado, a través de un bando municipal, la apertura del plazo de inscripción hasta el 16 de enero para los escopeteros interesados en participar en algunos de los actos que se celebrarán con motivo de las procesiones de San Blas que tendrán lugar el 3 y 4 de febrero.
Las inscripciones deberán realizarse de manera presencial en la Oficina de la Policía Local de Moraleja, en horario de 8.00 a 15.00 horas. Para ello será necesario presentar la siguiente documentación: nombre y apellidos, dirección, DNI, guía del arma y número de la escopeta que se utilizará. Desde la Policía Local de Moraleja se recuerda que solo podrán participar los que cuenten con la autorización de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Coria.
