El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril

El Festivalino de Pescueza, uno de los eventos más esperados en la comarca del Valle del Alagón, ya tiene fecha y se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2026. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que además ha difundido el cartel diseñado un año más por el artista ‘Patxidifuso’ y que permite promocionar y presentar el que es el ‘festival más pequeño del mundo’.

Este evento reúne cada año a numeroso público llegado desde distintos pueblos y ciudades de Extremadura, así como de otros puntos de fuera de la región. Todo ello con una atractiva oferta de actividades que combinan música, cultura y medio ambiente. Una cita que se ha consolidado como de las más destacadas del calendario cultural de la región. Desde su creación en 2008, ha contado con artistas reconocidos y promovido la sostenibilidad y el desarrollo rural con actividades como la plantación de árboles y talleres artesanales.