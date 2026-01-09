Impulso a la zona rural
El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
El intenso programa incluirá como cada año conciertos y actividades lúdicas y culturales
El Festivalino de Pescueza, uno de los eventos más esperados en la comarca del Valle del Alagón, ya tiene fecha y se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2026. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que además ha difundido el cartel diseñado un año más por el artista ‘Patxidifuso’ y que permite promocionar y presentar el que es el ‘festival más pequeño del mundo’.
Este evento reúne cada año a numeroso público llegado desde distintos pueblos y ciudades de Extremadura, así como de otros puntos de fuera de la región. Todo ello con una atractiva oferta de actividades que combinan música, cultura y medio ambiente. Una cita que se ha consolidado como de las más destacadas del calendario cultural de la región. Desde su creación en 2008, ha contado con artistas reconocidos y promovido la sostenibilidad y el desarrollo rural con actividades como la plantación de árboles y talleres artesanales.
