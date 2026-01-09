Licitan la organización de la X Feria Internacional del Toro de Coria

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado la licitación para el servicio de organización y celebración de la X Feria Internacional del Toro de la Ciudad de Coria (Fitcoria) 2026 que se celebrará del 13 al 15 de marzo. El contrato será por concesión de servicios y el procedimiento de adjudicación será abierto, en el que toda persona o entidad interesada podrá presentar una proposición. El plazo límite será el 14 de febrero.

La tramitación se realizará mediante procedimiento ordinario y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, el ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.coria.org. La duración del contrato será de 2 años, comenzando al día siguiente de la firma del contrato hasta el 31 de agosto de 2027.

Podrán presentar propuestas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Las ofertas se presentarán de forma electrónica.