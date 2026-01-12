Espacio de encuentro
El Ayuntamiento de Aceituna abre un nuevo servicio bar-cafetería
Se encuentra en la plaza de la Libertad en unas instalaciones municipales que se han reformado para ser más accesibles y modernas
El Ayuntamiento de Aceituna ha anunciado, recientemente, la puesta en marcha del servicio bar-cafetería en el municipio y que se ubica en las instalaciones que están en la plaza de la Libertad. «Este es un punto de encuentro para disfrutar de desayunos, cafés y meriendas en el centro del pueblo», dijo el alcalde, Josafat Clemente. Destacó además que en dichas dependencias se han realizado mejoras de accesibilidad, facilitando la entrada y haciendo el entorno más cómodo. También se ha renovado el espacio dotándolo de una zona de cocina ampliada, nuevo sistema de climatización, así como terraza equipada con toldo para mayor confort. Un lugar emblemático, junto al Museo al Tamborilero y el Centro Cívico.
- El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
- Calzadilla da el visto bueno a su presupuesto con 1,7 millones para este año 2026
- Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
- Portaje celebra su III Matanza 'Portajera' los días 17 y 19 de enero
- La Policía Local de Coria advierte del peligro de tirar cenizas en los contenedores o alrededores
- Las calles de Coria se 'iluminan' con su Cabalgata de Reyes
- Doce personas se especializarán en el sector de bar y catering mediante un programa en Moraleja
- Coria vive con expectación el sorteo de Navidad deseando repetir premios de años anteriores