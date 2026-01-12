El Ayuntamiento de Aceituna abre un nuevo servicio bar-cafetería

El Ayuntamiento de Aceituna ha anunciado, recientemente, la puesta en marcha del servicio bar-cafetería en el municipio y que se ubica en las instalaciones que están en la plaza de la Libertad. «Este es un punto de encuentro para disfrutar de desayunos, cafés y meriendas en el centro del pueblo», dijo el alcalde, Josafat Clemente. Destacó además que en dichas dependencias se han realizado mejoras de accesibilidad, facilitando la entrada y haciendo el entorno más cómodo. También se ha renovado el espacio dotándolo de una zona de cocina ampliada, nuevo sistema de climatización, así como terraza equipada con toldo para mayor confort. Un lugar emblemático, junto al Museo al Tamborilero y el Centro Cívico.