Concejalía Fiestas
El Carnaval de Coria repartirá unos 5.500 euros en premios en este año 2026
Habrá un desfile-concurso el sábado 14 de febrero a las 18.30 horas y el domingo a las 18.00 horas tendrá lugar un acto infantil
El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Juventud y Fiestas y del Departamento de Gestión Cultural, ha aprobado las bases del Concurso de Carnaval 2026, cuyo objetivo es fomentar la creatividad y la participación durante estas fiestas. Este año se repartirán un total de 5.500 euros en distintos premios. Podrán participar en el concurso personas físicas y jurídicas que desfilen disfrazadas tanto en individual como en grupo. La modalidad individual comprenderá hasta un máximo de tres personas, mientras que la modalidad de grupo estará formada por cuatro o más integrantes. Los participantes deberán ser mayores de 14 años, pudiendo participar menores acompañados de personas adultas.
El concurso se celebrará los días 14 y 15 de febrero. El sábado 14 tendrá lugar, a partir de las 18.30 horas, el desfile-concurso de Carnaval, y a las 21.30 horas se realizará la entrega de premios.
El domingo día 15, a las 18.00 horas, se celebrará el Desfile Infantil de Carnaval, seguido de una fiesta infantil. La pedanía de Puebla de Argeme también tendrá su Carnaval, con un concurso el sábado día 14 de febrero, a las 17.45 horas con todas las categorías y el mismo día a las 23.00 horas todas las categorías excepto la infantil y un desfile.
