Certamen anual
Dos negocios de Moraleja son premiados por su imagen navideña
La Asociación de Empresarios Rivera de Gata falla el XX Concurso de Escaparates
La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, en Moraleja, ha celebrado el XX Concurso de Escaparates Navideños, una iniciativa ya consolidada que tiene como objetivo dinamizar el comercio local durante las fiestas navideñas y poner en valor la creatividad y el esfuerzo de los establecimientos participantes. Tras el sorteo popular realizado a través de formulario Google Form y la valoración del jurado, se ha determinado que el primer premio de esta vigésima edición sea para el Centro de Estética Sandra, mientras que el segundo premio es para Farmacia Felipe Bueno Becerra.
Como reconocimiento, la ganadora recibe una placa conmemorativa y dos vales de 60 euros para consumir en establecimientos asociados, mientras que el finalista obtiene una placa conmemorativa y un vale de 50 euros, igualmente canjeable en comercios de la asociación. Desde la asociación se agradece la implicación y el excelente trabajo realizado por los participantes.
