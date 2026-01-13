Coria cede suelo a la Junta para viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Coria ha recalcado su compromiso con el acceso a una vivienda digna y asequible y con la colaboración institucional para dar respuesta a las necesidades reales de la población, tras la cesión de terrenos a la Junta de Extremadura para la construcción de nuevas viviendas protegidas en el municipio.

Así mismo, desde el consistorio se recordó que desde el pasado 1 de enero, es obligatoria la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Extremadura para poder acceder a las viviendas de promoción pública, así como a las nuevas viviendas protegidas en régimen de Especial y Régimen General, incluidas las del Plan Habita. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud de inscripción, tras lo cual la Junta verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Una vez comprobada la documentación, se procederá a la inscripción en el registro. El trámite puede realizarse en www.juntaex.es.