En la Casa Toril
Moraleja acoge una muestra de la artista y diseñadora Águeda Valle
El público puede ver el arte del upcycling, proceso de transformar productos o materiales desechados en artículos de calidad y valor
La Sala de Exposiciones ‘Casa Toril’de Moraleja acoge hasta el 1 de febrero la exposición que lleva por título ‘Del olvido a lo extraordinario', de la artista y diseñadora Águeda Valle. Precisamente, esta muestra se inauguró el 12 de enero con la asistencia de autoridades locales y numerosas personas.
El público asistente puede conocer de cerca un trabajo único basado en el ‘upcycling’ y la recuperación de antigüedades, donde textiles y muebles centenarios se transforman en auténticas obras de arte cargadas de historia, emoción y sostenibilidad. La muestra incluye una colaboración especial con Moda re- uniendo la ética social con la estética del lujo sostenible. Desde el ayuntamiento se animó a vecinos y visitantes a disfrutar de esta exposición.
