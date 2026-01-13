Organizan actos en honor a San Sebastián del 15 al 20 de enero en Coria

La ciudad de Coria celebrará del 15 al 20 de enero de 2026 las tradicionales Fiestas en Honor a San Sebastián, una de las citas religiosas y populares más arraigadas del calendario local, que reunirá a vecinos y visitantes en torno a diversos actos litúrgicos y conmemorativos. El programa de actos, organizado por la Asociación Devotos de San Sebastián, comenzará con el Triduo en honor al santo, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de enero, con celebraciones religiosas previstas a las 18.30 horas.

El viernes 17 de enero, además del acto religioso, se celebrará la tradicional hoguera de San Sebastián, que tendrá lugar a las 19.00 horas, uno de los momentos más emblemáticos y esperados de las fiestas. El sábado 18 de enero se oficiará la Santa Misa, seguida de la procesión en honor al santo, a partir de las 12.00 horas, recorriendo las calles de la localidad en un ambiente de recogimiento y devoción. Las fiestas llegarán a su fin el martes 20 de enero, Día de San Sebastián, con la celebración de la Santa Misa solemne a las 12.00 horas, poniendo el broche final a estos días de fervor y tradición. Desde la organización se anima a todos los vecinos a vestir el traje típico de la ciudad y a participar en estos actos que combinan fe, tradición y convivencia.