La nueva rotonda en la Ex-108 dará mayor fluidez al tráfico en Coria

Las obras que se están llevando a cabo en la carretera Ex-108, a la altura del punto kilométrico 87´1, junto a la ITV de Coria, avanzan a buen ritmo y se prevé que finalicen en el primer trimestre de este año 2026. Así lo adelantó la Junta de Extremadura a través de la consejería de Infraestructuras. Unas obras que están siendo ejecutadas por la empresa Gosadex SL., para la construcción de una glorieta, ya que en este punto existe una intensidad de tráfico muy elevada, se producen incorporaciones de vehículos desde accesos muy concurridos (Centro de Transportes, ITV de Coria y COPAL). Además, la

geometría del trazado es poco apropiada para garantizar la seguridad viaria de los vehículos.

Las obras consisten en dotar de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de los accesos y mejorar la seguridad en la vía principal. Para ello, se está ejecutando una glorieta para dar acceso tanto a la ITV y el Centro de Transportes como a un nuevo ramal de acceso a la Cooperativa del Alagón (Copal) y al camino público que linda al norte con fincas. El coste de adjudicación es de 700.000 euros, financiados con fondos de la comunidad autónoma. La alcaldesa, Almudena Domingo, dijo que «se da respuesta firme a una demanda histórica».