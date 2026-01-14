Segunda edición
El PSOE de Torrejoncillo convoca su certamen de poesía y microrrelato anual
Para mayores de 18 años y el plazo para presentar trabajos finaliza el 28 de febrero
La agrupación socialista de Torrejoncillo y Valdencín ha convocado el II Certamen de Poesía y Microrrelatos ‘Rosa López Casero’ cuyos trabajos podrán presentarse hasta el 28 de febrero. El premio cuenta con una dotación de 300 euros, repartidos en 150 euros para el ganador o ganadora en la categoría de poesía, y 150 euros para el primer premio en microrrelatos, además de una pieza de artesanía hecha en un taller artesano local.
Con este certamen, el PSOE torrejoncillano «trata de sensibilizar sobre la importancia de valores como convivencia, igualdad, solidaridad, respeto, integración... y de fomentar la lectura y la escritura, contribuyendo al desarrollo de una cultura rural dinámica y participativa».
La entrega de premios será en marzo en Torrejoncillo y el certamen está dirigido a mayores de 18 años. Para poesía se fija una extensión mínima de 20 versos y máxima de 50 y en microrrelatos un máximo de 245 palabras.
