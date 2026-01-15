Coria promocionará en Fitur el Sagrado Mantel el 22 de enero

El Ayuntamiento de Coria promocionará el Sagrado Mantel en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026 que se celebrará este mes en Madrid. Precisamente, ayer, la alcaldesa, Almudena Domingo, presentó esta oferta turística con el lema ‘Un legado único' en un acto en la catedral junto a la edil de Turismo, Patricia Parro; el Deán del Cabildo Catedral, Ángel David Martín, y el técnico de Patrimonio y Turismo en el ayuntamiento, José Manuel Bueno.

En relación al Sagrado Mantel, la alcaldesa destacó que «se trata de una pieza única e irrepetible, vinculada desde tiempos inmemoriales a la Vida y Pasión de Cristo. Su valor histórico y espiritual lo sitúa como uno de los grandes referentes de la cristiandad, y nuestro objetivo es que recupere el protagonismo que merece como reliquia universal», manifestó.

Añadió que entre los objetivos se incluyen posicionar el Sagrado Mantel como pilar del turismo espiritual a nivel mundial y consolidar Coria como punto de encuentro. De esta manera, Coria reafirma su compromiso con la puesta en valor de su patrimonio histórico y espiritual como motor de desarrollo turístico. La presentación oficial de la oferta de Coria será el 22 de enero a las 16.45 horas en Fitur, en el stand de Extremadura.